8 curiosidades sobre a vida de Rita Lee que pouca gente sabe: data de aniversário falsa e mais

Nem todo mundo sabe, mas foi Rita Lee quem incentivou Hebe Camargo a manter a tradição de dar um selinho em seus convidados. Em 1997, a cantora se apresentou no programa da loira no SBT e a surpreendeu com um beijo nos lábios. Desde então, a apresentadora passou a repetir o carinho com outros famosos, transformando o gesto em uma de suas marcas registradas.