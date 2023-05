Rita Lee desejava "envelhecer como feiticeira" e conseguiu: nunca temeu a passagem do tempo

“A gente fica com poderes, a gente fica mais atenta à sutileza do invisível, do espiritual falando com você. Nessa balbúrdia que está o mundo, você mal escuta a sutileza do sopro do anjo, da luz… Quando jovem, você tem aquele vulcão em erupção, fazendo música, trepando. Quando o vulcão do velho entra em erupção, a minha velha ficou com vontade de ler mais, de aprender, de pintar… Você troca a libido pela ‘mortido’ - e no bom sentido! Você não quer mais trepar, já trepou a vida inteira! Quero coisas que eu não sei. ”, disse a cantora, para quem até a mudança dos cabelos traz misticismo.