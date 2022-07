História real do filme "Superação: O Milagre da Fé": mãe fez garoto voltar à vida após acidente

"Superação: O Milagre da Fé", queridinho da "Tela Quente" da Globo, foi lançado em 2019 e baseado totalmente em uma história real. Assim como acontece na ficção, um garoto chamado John se afoga e, levado ao hospital, é dado como morto por 60 minutos, mas a mãe não desiste e faz suas orações: o resultado é um milagre. Saiba detalhes da história!

História real que inspirou "Superação: O Milagre da Fé"

Em janeiro de 2015, durante uma manhã fria de inverno, John Smith caiu em um lago gelado no Missouri, nos Estados Unidos, permanecendo debaixo da água gelada por cerca de 15 minutos, quando foi resgatado por bombeiros.

O jovem tinha apenas 14 anos, foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu e foi dado como morto durante 60 minutos. Apesar da notícia dos médicos, Joyce Smith, mãe do garoto, não desistiu de orar para Deus para que ele voltasse.

A equipe já tinha tentado realizar animações cardíacas sem sucesso durante 30 minutos, até que a mãe entrou na sala e a fé foi tanta que fez os médicos experenciarem algo nunca antes visto. Joyce chegou a dar entrevista para o The Gospel Herald.

"Depois de entrar em seu quarto, coloquei minhas mãos nas dele que estavam frias e cinzas. Eu sabia que ele tinha ido embora. Comecei a orar em voz alta, implorando a Deus pela vida de meu filho e invocando o Espírito Santo, dizendo: 'Por favor, devolva meu filho'".



Após o fim da oração, o pulso de John voltou a apresentar sinais vitais, surpreendendo as enfermeiras. "A enfermeira havia checado o pulso de John durante 27 minutos, e não havia qualquer batimento", reforçou a mãe.

"Ela me disse: 'No instante em que você orou, algo moveu o corpo de John com tanta força que me empurrou para trás e de repente eu senti um pulso'. Eles ficaram realmente surpresos".



O milagre foi assunto do livro "The Impossible", escrito pela própria mãe, onde descreve como assistiu ao renascimento do filho, além de tudo o que sentiu naquela época. Anos depois, a família autorizou filme para trazer um pouco mais de fé e esperança para pessoas de todo o mundo.

Na foto abaixo, Joyce posa ao lado da atriz Chrissy Metz, que a interpretou no filme.



Três anos depois, John chegou a dar entrevistas, afirmando se lembrar pouco do acidente que entrou para a história mundial. O garoto brincava com outros dois amigos na beira do Lago Sainte Louise quando caiu e, depois de tentar pedir ajuda, acabou perdendo a consciência.

Atualmente, aos 22 anos, John se descreve como um servo de Deus e tem um perfil nas redes sociais com mais 40 mil seguidores. Ele é casado com Abigail Smith, sua namorada desde a escola, e com quem tem um filho, o pequeno Everett Judah.

No Instagram, ele fala sobre sua fé inabalável e também relembra o seu milagre. Em 2020, John postou fotos suas no hospital para marcar cinco anos desde o acidente.

"Cinco anos atrás, no dia de Martin Luther King, eu fiquei morto por uma hora. Deus me ressuscitou e eu saí daquele hospital 16 dias depois. Esses cinco anos passaram muito rápido, mas é uma loucura ver tudo o que Deus permitiu que eu fizesse. Eu não mudaria essas memórias por nada. Obrigado a minha família, a minha família da igreja, a família do filme, aos meus amigos, por sua condução e sabedoria. Eu não conseguiria ter feito nada disso sem cada um de vocês. Obrigado aos paramédicos por arriscarem as suas vidas diariamente pela vida dos outros. Obrigado, Deus, por uma segunda chance para viver. Eu amo todos vocês!", escreveu.