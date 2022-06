Edson Celulari revela ter sentido presença do pai em gravações de novo filme: "Me traz confiança"

Edson Celulari surpreendeu ao revelar que sente a presença do pai, Edno Celulari, que morreu em 1993, nos bastidores de "Nosso Lar 2: Os Mensageiros", filme protagonizado pelo ator sobre o contato com o mundo espiritual, baseado em livro escrito por Chico Xavier. Em entrevista que o Zappeando teve acesso, ainda contou uma situação de família.

Edson Celulari revela ligação com o pai em "Nosso Lar 2"

Em conversa com a jornalista Renata Boldrini, parceira da Ingresso.com, no set de filmagens da nova produção, Edson abriu o coração sobre a conexão com o pai — cada vez mais viva — desde que assumiu o novo projeto.

"O sinto muito presente durante o filme. É uma coisa que me traz uma boa energia e confiança. E quem sabe depois do filme eu consiga uma comunicação. Vamos ver. Me deu vontade de me comunicar depois de tantos anos".



A sequência de "Nosso Lar", baseado em relatos verídicos de Chico Xavier, mostra André Luiz (Renato Pietro) se integrando a um grupo de espíritos mensageiros que parte em direção à Terra para acompanhar os desdobramentos de uma missão.

A intenção é criar uma obra espiritual que ligue os dois mundos, mas isso não acontece sem muitos obstáculos, com os personagens vivendo seus próprios dramas, além de terem que cuidar de alguns espíritos nesse caminho. Edson faz o papel de Aniceto, líder do grupo.

Ainda nos bastidores, o ator reforçou que a conexão com o pai não é de hoje, tendo vivido um momento inesperado após o nascimento da filha recém-nascida, Chiara, de apenas três meses, quando já tinha sido escalado para esse projeto de natureza espiritual.

"Aconteceu comigo uma coisa muito curiosa. Com o nascimento da minha filha, está com três meses agora. E meu pai faleceu há mais de vinte anos. E teve um dia, acho que ela tinha uma semana de vida, eu falei para ela assim: sabe quem está muito feliz? Colocando no presente. O vovô. E isso na hora foi meio sem pensar, sabe?".



Sobre o processo de gravação, Edson garantiu que não vai sair o mesmo e deixou claro que, quando um artista mergulha em uma obra dessa magnitude, acaba eventualmente se transformando: "Saio outro Edson, espero que para melhor".

"Nosso Lar 2: Os Mensageiros" tem previsão de estreia para 2023 nos cinemas.