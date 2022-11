Sósia de Neymar causou em aparição no estádio e foi confundido com craque: momento viralizou

Conhecido como sósia de Neymar, Eigon Oliver viajou ao Catar para torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo 2022 e marcou presença no jogo contra a Suíça que terminou com 1x0 para o nosso país. A partida foi a primeira sem o craque e a presença do brasileiro no Estádio 974, confundido por algumas pessoas, gerou tumulto. Confira!