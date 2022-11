Brasileiro é comparado a Harry Styles durante o jogo do Brasil x Suíça e viraliza: quem é o "sósia"

Durante a transmissão ao vivo do jogo do Brasil contra a Suíça, que aconteceu em Doha, no Catar, às 13h, pelo horário de Brasília, um torcedor foi comparado com o cantor britânico Harry Styles, ao ser flagrado em um momento de tensão torcendo pelo país que testou o coração do povo nesta segunda-feira (28). Saiba quem é o "sósia"!