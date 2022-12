De Paul previu vitória da Argentina na Copa: virou o galã do Mundial e namora cantora

Rodrigo De Paul já confiava que a Copa do Mundo de 2022 seria de Lionel Messi antes mesmo da vitória da Argentina, em jogo acirrado contra a França, do qual a seleção que veste a camisa saiu vitoriosa. O jogador chegou a prever o resultado, viralizando nas redes sociais, também por sua trajetória. Conheça mais sobre a vida de De Paul fora do campo!