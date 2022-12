Richarlison pede desculpas para a torcida em texto: vídeo dele com fãs no Catar emocionou

Destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, Richarlison fez um texto com um desabafo comovente e sincero, sobre a eliminação do Brasil no Mundial, após derrota para a Croácia. "Essa é uma ferida que vai ficar aberta pra sempre", afirmou o jogador, que viralizou também pelo cuidado com a torcida, ainda no estádio. Confira!