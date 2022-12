Neymar faz homenagem a Tite e expõe conversas com companheiros de time: "Tristeza"

Neymar ainda não superou o fim do sonho de trazer o hexa ao Brasil na Copa do Mundo do Catar. Depois de ter ficado aos prantos no gramado, o jogador reuniu forças para homenagear Tite, técnico da Seleção, além de expor conversas com os colegas de partida, em que lamentavam o resultado. "Estávamos muito unidos", garantiu o craque. Confira!