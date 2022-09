Xuxa foi ovacionada ao aparecer de surpresa no "Domingão": preparou entrada triunfal na Globo

O "Domingão com Huck" deste domingo (11) levou ao ar uma surpresa para os telespectadores. Xuxa Meneghel apareceu sem avisar durante a performance de Dani Calabresa na "Batalha do Lyp Sinc" e fez uma entrada triunfal no dominical que deixou todo mundo boquiaberto — dentro ou fora dos estúdios da Globo. Confira!