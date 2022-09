Déa Lúcia ganha quadro no "Domingão" e não perdoa nem Luciano Huck: "Quero aumento"

Déa Lúcia se revelou uma grata surpresa para o "Domingão". Jurada do "Acredite em Quem Quiser", a mãe do humorista Paulo Gustavo ganhou uma nova função no dominical, depois de uma sugestão de Rafael Portugal, interagindo com a plateia para tirar algumas dúvidas e também dar conselhos do jeitinho dela. Acabou sobrando até para Luciano Huck.