Peões em "Pantanal", José Loreto e Leandro Lima se transformam em divas pop e viralizam

Diretamente de "Pantanal", José Loreto e Leandro Lima, intérpretes de Tadeu e Levi respectivamente, foram parar no palco do "Domingão com Huck", onde tiveram a chance de se transformarem em divas pop. A dupla se enfrentou na "Batalha do Lip Sync" e causou o maior tumulto nos estúdios da Globo. Confira!