Fã de Anitta que vendeu portas para conhecê-la se decepciona no "Domingão": "Cadê ela?"

O "Domingão com Huck" deste domingo (4) trouxe como convidado especial um grande fã de Anitta, Diego Máximo, convidado para participar da atração depois de viralizar por ter vendido as portas de sua própria casa para ter a chance de assistir ao show da cantora no Rock in Rio. Por outro lado, Diego acabou decepcionado com o "presente" da produção.