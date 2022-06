Fã de 109 anos ganhou surpresa de Marcos Mion e fez todo mundo se emocionar junto: vídeo

Marcos Mion protagonizou um momento bem emocionante com uma fã do "Caldeirão". No último sábado (11), o apresentador fez uma visita para Dona Maria, que completou 109 anos nesta terça-feira (14) e não perde um programa na telinhas da Globo, fazendo uma homenagem que deixou toda equipe do programa com lágrimas nos olhos.