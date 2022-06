Prova de comida do "No Limite" mostrou o que é perrengue: cérebro, larvas, tripas e mais

O "No Limite" provou ser mesmo um reality de sobrevivência ao levar ao ar a tradicional prova de comida , onde os participantes precisam degustar de pratos um tanto quanto exóticos, no menor tempo possível. A dinâmica teve de tudo: larvas, minhocas, cérebro de bode, tripas de galinha e ovos de cem dias - surpreendendo o público.

Prova de comida surpreende com perrengue no "No Limite"