Renato Teixeira não assiste cenas quentes da filha como Maria Bruaca em "Pantanal": "Eu saio"

Renato Teixeira se enche de orgulho ao ver os filhos no remake de "Pantanal", mas garante que não tem coragem de assistir as cenas quentes de Isabel Teixeira, intérprete da Maria Bruaca, que acaba dividida entre Levi (Leandro Lima), Tenório (Murilo Benício) e até Alcides (Juliano Cazarré) mais para a frente. O artista comentou sua reação no "É de Casa".