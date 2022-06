Ivete Sangalo ganhará próprio programa nas tardes de domingo: estreará em julho

"Ivete é uma rainha no palco e no trio elétrico. E todas essas experiências foram a base para essa artista de talento multifacetado. Ivete são muitas em uma só, com muita energia e um toque especial que faz a diferença, o bom humor. Ela faz tudo ficar mais feliz, mais leve e mais alegre. É a felicidade que precisamos e que vamos levar para nossos domingos. Vamos brincar junto com a nossa Veveta!", adiantou Boninho, o diretor de gênero.