Vice-campeão do BBB22, Paulo André disparou à frente de rivais e conquistou o público

Nas três provas de resistência do programa, PA ficou até o final. Na primeira, perdeu a liderança como consequência de um sorteio. Na segunda, após combinar com Douglas Silva e Pedro Scooby, entregou a liderança para Lina. Já na terceira, foi consagrado campeão: resistiu mais de 19 horas na última prova do líder da edição, se tornou o primeiro finalista da casa e ainda ganhou um carro zero quilômetros.