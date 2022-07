Todos os prêmios que os finalistas do BBB22 ganharam no reality: DG já tem dois carros

Paulo André está no topo do ranking de prêmios conquistados pelos finalistas do BBB22. O atleta ganhou R$ 100 mil por ser o vencedor da 12ª prova do líder, R$ 42 mil como soma de provas ao longo do jogo, um carro zero — que em sua versão mais básica custa R$ 85 mil —, R$ 60 mil em aluguel de um dos patrocinadores e uma máquina de lavar.