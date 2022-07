Eliezer assume relacionamento com Natália por conveniência: "Com a Maria foi diferente"

Desde que deixou a casa do BBB22, Eliezer, o último eliminado do reality, vem comentando os seus affairs com Maria e Natália durante o confinamento. Em recente entrevista ao "Rede BBB", da TV Globo, o empresário confessou que se relacionou com as sisters para amenizar a pressão do jogo — e afirmou que os dois casos amorosos foram bem diferentes na prática. Entenda abaixo!