Ricardo expõe o que Fred Nicácio fala sobre Aline Wirley após sister insistir no BBB23

Depois de mais uma troca de farpas no ao vivo, Aline chegou a apontar para as aliadas um "ar de superioridade" em Nicácio, ressaltando que não gosta da forma que o brother faz com que se sinta. "Ele invalida minha voz, nem dá atenção para o que eu falei, um ar de superioridade. Ele sabe onde o calo aperta. Eu tô cansada de ser colocada nesse lugar".