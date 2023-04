Fred Nicácio chora com medo de eliminação e Ricardo dispara para Bruna: "Não é sobre você"

O Jogo da Discórdia do BBB23 resultou em climão dentro da casa mais vigiada do Brasil e aumentou a tensão entre emparedados. Com medo de deixar o reality nesta terça-feira (11), Fred Nicácio caiu no choro, enquanto Ricardo, confiante que o brother saia, afirmou para Bruna Griphao que o Paredão estaria apenas entre ele e Sarah Aline.