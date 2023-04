Após chamar Aline Wirley de "omissa", Sarah se desculpa no BBB23: "Não precisa aceitar"

Sarah Aline se desculpou com Aline Wirley por ter chamado a sister de "omissa" no Jogo da Discórdia ao vivo e garantiu ter se arrependido por saber o peso que as palavras podem ter no BBB23. A psicóloga deixou claro que cometeu um erro ao escolher o termo e as duas acabaram se emocionando na conversa. Entenda!