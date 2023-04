Sisters do Deserto debocharam de Sarah Aline e Cezar Black após Jogo da Discórdia no BBB23

Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa, que formam o quarteto de sobreviventes do Deserto, não pegaram leve no deboche com outros brothers após o Jogo da Discórdia no BBB23. As sisters falaram sobre Ricardo não estar no top 3 de Sarah Aline, informação que gerou atrito entre o casal, além da postura de Cezar Black no jogo.