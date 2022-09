Juliana Paiva perde exclusividade com a Globo após 13 anos, mas garante: "Existem projetos"

Juliana Paiva encerrou o seu contrato de exclusividade com a Globo após 13 anos na emissora. A atriz usou as redes sociais para se pronunciar sobre a saída do time fixo de talentos e declarou que está aberta para fechar outros projetos com a emissora em regime de obra fixa. "Vida que segue", escreveu no Instagram. Confira!