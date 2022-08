Faustão vai buscar cantores nas ruas para "Show dos Famosos" da Band: detalhes do quadro

O "Faustão na Band" vai inovar mais uma vez. Trazendo ao ar um quadro inspirado no "Show dos Famosos", da Globo, a atração anunciou o "Embromation", que vai ser formado por calouros, procurados pela equipe nas ruas, com talentos das principais capitais, dando tudo de si no improviso. Confira mais detalhes!