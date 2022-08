Tiago Leifert volta para Globo, mas não no próximo BBB: saiba os detalhes

A TV Globo fará uma cobertura híbrida da Copa do Mundo deste ano: com cerca de 80 pessoas no Catar e uma grande equipe no Brasil se complementando para trazer os momentos e informações mais importantes, além das melhores histórias do Mundial. Assim como nos Jogos Olímpicos de Tóquio, um super estúdio será montado no Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para ser a casa da Globo na Copa do Mundo e fazer com que todos os brasileiros se sintam no Catar.