Em nova fase na Globo, Sabrina Sato estreia programa sobre desapego: "Movida a desafios"

"Desapegue Se For Capaz", novo programa do GNT, tem como premissa fazer com que os participantes ressignifiquem e transformem as suas vidas por meio do desapego. Na atração, Sabrina conta com a ajuda da personal organizer Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos para modificar as vidas das pessoas por meio da reorganização, decoração e arrumação completa dos seus lares — seguindo princípios como consumo consciente e descarte responsável.