Após 43 anos na Globo, Tramontina se despede da emissora: "Hora de curtir a família"

"Depois de 43 anos em atividades jornalísticas diárias, estou deixando a Globo, uma decisão tomada em comum acordo com a empresa. É hora de curtir a família, os hobbies e ter mais tempo para viajar", escreveu Tramontina em uma publicação no Instagram. "Tenho orgulho da minha carreira. Vivi intensamente importantes momentos do jornalismo ao longo desses anos", continuou.