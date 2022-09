No "Domingão", Déa deixa Deborah Secco sem reação ao falar do marido dela: "Perco o fôlego"

Déa Lúcia encheu Hugo Moura, marido de Deborah Secco, de elogios, durante a "Batalha de Lip Sync", que contou com a participação da atriz no "Domingão com Huck". Na hora de dar sua avaliação para a performance da concorrente famosa, que entregou tudo como Luísa Sonza, a mãe de Paulo Gustavo não deixou de citar o partidão: "Perco o fôlego".