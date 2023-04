Larissa se exalta com Cezar Black em briga após eliminação no BBB23: "Você é um arregão"

Uma briga entre Cezar Black e Larissa acabou colocando fogo no parquinho no BBB23. Na madrugada desta quarta-feira (12), a sister acabou se exaltando ao questioná-lo sobre jogo e até Bruna Griphao entrou no meio para defendê-la, quando o clima ficou tenso na casa mais vigiada do Brasil. Entenda o que rolou!