Larissa rebate Domitila sobre assessoria fora do BBB23 e leva invertida: equipe resgatou VAR

"Assessoria? Minha assessoria é a minha família", chegou a rebater a sister. "Ok. Não é a mulher da Itália que agora te assessora? Que é maravilhosa?", questionou a rival. Já fora do ao vivo, Larissa contou para as aliadas do Deserto que sua assessora realmente vinha da Itália, mas apenas para dar ajuda para sua família.