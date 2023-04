Cezar Black deixa o Deserto e Bruna Griphao não perdoa no BBB23: "Reconquistamos território"

Depois da briga tensa com Larissa que agitou a madrugada desta quinta-feira (12) no BBB23, Cezar Black deixou o Quarto Deserto e voltou ao Fundo do Mar, fazendo com que as sisters comemorassem. Antes da mudança, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa estavam se sentindo trouxas por terem permitido a estadia.