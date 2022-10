Deborah detona Iran Malfitano e irrita Shayan em "A Fazenda 14": "Não é baba ovo"

A madrugada dessa segunda-feira (3) rendeu fortes emoções para os peões em "A Fazenda 14". Entre as discussões que ganharam força, está uma troca de farpas entre Deborah e Shayan, após a ex-Power Couple acusar Iran Malfitano de ser "baba ovo" dentro do reality, pela aproximação com Deolane Bezerra, seu principal desafeto. Entenda o que rolou!