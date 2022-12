Reação de Bárbara Borges ao se tornar campeã de "A Fazenda 14" viraliza: teve atitude linda

"A Fazenda 14" consagrou Bárbara Borges como a campeã da temporada, com 61,14% dos votos do público, contra 35,03% de Bia Miranda e apenas 3,83% para Iran Malfitano, levando o prêmio R$ 1,5 milhão, ao conquistar a preferência dos fãs do reality da Record. A reação da ex-Paquita viralizou e o grupo B foi em massa abraçá-la diante do resultado.