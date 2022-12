Bia Miranda insiste por informação externa e leva invertida em "A Fazenda": "Não podemos"

Os ex-participantes de "A Fazenda 14" retornaram para a sede na madrugada desta quarta-feira (14) para curtir a festa da final. Bia Miranda aproveitou o reencontro com alguns integrantes do grupo A, com exceção de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, para questionar se estava tudo bem do lado de fora, levando uma invertida de Lucas na mesma hora. Entenda!