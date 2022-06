"Stranger Things 4" bate recorde e se torna um dos maiores lançamentos da Netflix

O quarto ano da série se passa seis meses depois da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins. O grupo de amigos está separado pela primeira vez — enquanto passam por um período turbulento na escola, o que dificulta ainda mais as coisas. Nesse momento vulnerável, surge uma ameaça sobrenatural ainda mais terrível, trazendo um grande mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido.