Personagem querida morre em "Stranger Things 4"? Entenda o futuro sombrio dela na série

Em certo ponto da trama, quando está com medo de se tornar a próxima vítima e ao mesmo tempo conformada com o seu possível futuro, Max decide visitar o túmulo de Billy para se despedir do meio-irmão. Nesta cena, ela tem visões com Vecna, entra em transe e começa a levitar — sendo isso parte do processo de assassinato do Vecna.