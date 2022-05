Elenco de "Stranger Things" assistiu a filmes clássicos de terror para a 4ª temporada

"Antes das filmagens, os Duffers tinham muitas dicas para nos prepararmos para a temporada. E uma delas era assistir 'A Hora do Pesadelo' — e os outros filmes da franquia. Eles me disseram que eu tinha que ver porque havia uma correlação entre o filme e essa temporada. Não a maior fã do gênero terror, mas já assisti alguns longas e não passei mal", brincou Natalia.