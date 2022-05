Cena de Max e Billy no cemitério foi o maior desafio de "Stranger Things 4": entenda

A 4ª temporada de "Stranger Things" é cheia de revelações, reviravoltas e surpresas. E entre as participações especiais dos novos episódios está a de Dacre Montgomery — intérprete de Billy, que morreu no fim do 3º ano da série. Esta, em particular, deu um trabalho e tanto para os produtores da Netflix: a cena, que parece uma sequência simples e rápida no cemitério de Hawkins, precisou ser filmada à distância e inserida digitalmente no episódio quatro. Entenda o motivo abaixo!