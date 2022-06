Ator de "Stranger Things 4" revelou spoilers por acidente e foi alvo de polêmica: entenda

A quarta temporada de "Stranger Things" começou mais eletrizante do que nunca e o autor já afirmou que ninguém vai ser poupado do clima sombio de Hawnkins. O problema é que, antes mesmo do volume 1 de episódios ir ao ar, Robert Englund, o Victor Creel, acabou dando um spoiler e levou bronca da produção. Entenda a história!