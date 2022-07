Atriz que faz Isadora em "Elite" é cantora e já esteve em outra série famosa da Netflix

Valentina Zenere tem 25 anos e é uma atriz, cantora e modelo argentina. Ela trabalha no meio artístico desde 2004, mas ficou internacionalmente conhecida por interpretar a vilã Âmbar Smith na telenovela "Soy Luna" — que foi ao ar de 2016 a 2018, no Disney Channel. Por conta de seu trabalho na produção, a artista conquistou quatro troféus do Kids Choice Awards América Latina.