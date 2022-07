Primeiro brasileiro em "Elite", André Lamoglia comemora: "Orgulho de representar o país"

"Foi muita ralação pra conseguir, em curto tempo, passar do espanhol que até então eu tive contato apenas na escola para fluência. Comecei a fazer aulas intensivas por minha conta antes mesmo do processo de preparação. E então eu caí de cabeça no espanhol, horas por dia. A vivência na Argentina também ajudou muito, já que eu tinha contato com o idioma diariamente. Com o tempo, foi ficando natural", contou André em entrevista ao Zappeando.