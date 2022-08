Quanto custa um episódio de "Stranger Things": série é uma das mais caras da história da Netflix

Se "Game of Thrones", a série mais cara de todos tempos, custou cerca de US$ 15 milhões por episódio, agora "Stranger Things 4" conseguiu superar esse orçamento. Isso porque cada capítulo custou inacreditáveis US$ 30 milhões aos cofres da plataforma de streaming, segundo dados do Wall Street Journal. O custo total da quarta temporada, que terá nove episódios, foi de US$ 270 milhões.