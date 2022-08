"Doces Magnólias" terá 3ª temporada na Netflix: 6 questões que precisam de respostas

Na 2ª temporada, Maddie, Helen e Dana Sue descobriram que Mary Vaugh estava conspirando com o seu marido, o prefeito Trent (Paul Rolfes), para enriquecer em cima do dinheiro de Serenity. Por isso, o trio reuniu esforços para tirar o homem do poder e convocar novas eleições. As duas grandes perguntas são: quem será a nova pessoa a assumir o cargo? Maddie irá concorrer?