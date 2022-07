"Crescidinhos" divide a opinião do público: sobre o que é a série japonesa disponível na Netflix

Em entrevista ao The New York Times, o professor especialista em crescimento infantil Toshiyuki Shiomi afirmou que os japoneses tentam fazer com que seus filhos sejam autossuficientes desde pequenos. "Na tradição do Japão, independência não implica discutir com os outros ou se expressar. Significa adaptar-se ao grupo enquanto administra as tarefas diárias", disse.