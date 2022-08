Final explicado de "Bem-Vindos ao Éden": jovens conseguem escapar da ilha?

Após chegarem à ilha misteriosa, Zoa (Amaia Aberaturi), África (Belinda Peregrín), Aldo (Albert Baró), Charly (Tomas Aguilera) e Ibón (Diego Garisa) tomam a "nova bebida do mercado", Blue Éden, que parece conter algum tipo de alucinógeno. Quando acordam no dia seguinte, todos os outros convidados da festa já foram embora da ilha e apenas os cinco restaram no local.