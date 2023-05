Corte de cenas de Regiane Alves em duas novelas revolta o público: até ela comentou

No ar como Clara em “Vai na Fé”, Regiane Alves vem fazendo sucesso nas redes sociais, especialmente por seu envolvimento amoroso com outra mulher na novela. As cenas de beijo entre Clara e Helena (Priscila Sztejnman), porém, foram cortadas de última hora, algo que desagradou o público e veio à tona recentemente após mais um veto a cenas de Regiane Alves.