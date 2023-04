Galã Expedito de "Mulheres Apaixonadas" segue arrasando corações e hoje é papai: veja detalhes

Rafael Calomeni estrou na TV em 2003, na novela “Mulheres Apaixonadas” (Rede Globo), e imediatamente ganhou do público e da mídia o rótulo de galã. Na trama, o ator interpretou Expedito, um rapaz do interior que se envolve com Lorena, uma mulher mais madura, vivida por Susana Vieira.