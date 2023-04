Paulinha, de "Mulheres Apaixonadas", segue em alta como atriz: Roberta tem 2 formações

Em 2022, Roberta Gualda voltou à Globo e interpretou Giovanna, mãe de Lorenzo (Guilherme Prates), na novela “Além da Ilusão”. Mais recentemente, a atriz ainda fez uma pequena participação em “Vai na Fé”, no papel de Ruth. Roberta também está no elenco do seriado “O Rei da TV”, da plataforma de streaming Star+, que conta a história de Silvio Santos.